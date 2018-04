Lazio, Inzaghi: "Anderson? Sono il mister e devo fare delle scelte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara contro la Roma, parla l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi: "Non era preoccupato, la squadra ha messo in campo tantissimo cuore. L'atmosfera di un derby ci ha dato grandi energie, dopo l'espulsione di Radu abbiamo concesso la traversa a Dzeko, ma alla fine, con Marusic, abbiamo rischiato di vincere la gara. Arrivati a questo punto abbiamo un obiettivo ben chiaro, la Champions League. Ora c'è il mini-campionato da qui alla fine. Dobbiamo fare punti con un calendario non facile, ma anche Roma e Inter devono affrontare la Juventus. Il dopo Salisburgo? Probabilmente era scritto che non dovevamo fare le semifinali. Beh, ho detto a loro che dovevamo essere orgogliosi, dopo 50 partite non posso rimproverare nulla, abbiamo un sogno e vogliamo riuscirci. Felipe Anderson? Bisogna fare delle scelte, ma i cambi che ho fatto ci hanno aiutato molto. Sono un tecnico, devo fare delle scelte, ho dei ragazzi molto disponibili e Anderson è tra questi. Dovevo scegliere tra lui e Immobile, pensavo che Felipe era più stanco. La fisicità di Milinkovic non l'avrei mai tolta".