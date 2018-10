Lazio, Inzaghi cambia registro e cancella tutte le gerarchie

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi non ha ancora recuperato la voce persa nel corso della sconfitta contro la Roma. Una partita che ha portato il tecnico laziale a tenere a rapporto tutti i giocatori per cercare di capire il motivo di un atteggiamento così leggero e distratto. Adesso l'allenatore ha chiesto di guardare avanti e di avere un'immediata reazione contro Eintracht e Fiorentina. Le prossime scelte di campo vedranno saltare tutte le gerarchie, giocherà solo chi sarà pronto a mettere in campo cuore e anima. Anche Luis Alberto rischia tanto. Un altro caso Felipe Anderson non è contemplabile e lo spagnolo rischia di finire in panchina dopo le sue recenti prestazioni incolore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.