Lazio, Inzaghi: "Dispiace per come è andata, ma stagione positiva"

© foto di Federico Gaetano

A Sky Sport, dopo la gara persa contro l'Inter, parla l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. Queste le sue parole: "C'è grandissimo rammarico per quello che potevamo fare. Dovevamo chiudere prima il discorso Champions. Abbiamo preso due gol da calcio piazzato e uno su rigore. Nulla toglie alla stagione dei miei ragazzi, ci servirà da lezione. Abbiamo fatto 55 partite, peccato. Avremmo meritato difficile. Accettiamo questa sconfitta, giunta in modo strano, immeritato. Ringrazio i tifosi per il supporto. Bello vedere lo stadio così pieno, non lo vedevo dall'anno dello scudetto. Futuro? Beh, adesso bisogna lasciare quest'amarezza, dobbiamo andare oltre. Mi hanno stupito in questa stagione, sono piacevolmente sorpreso".

"Abbiamo dimostrato che potevamo confrontarci con chiunque. Abbiamo battuto due volte la Juventus, l'altra volta abbiamo perso al 94'. Siamo andati oltre le nostre capacità. Purtroppo c'è rammarico per come è andata".

"Sostituzione di Immobile? Beh, non avrei voluto toccare nulla, ma lui veniva da 19 giorni di inattività. Quando l'ho tolto ho aspettato 5 minuti per mettere Caicedo e visto come è andata la gara con l'espulsione di Lulic c'è un pizzico di rammarico".