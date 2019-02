Lazio: Inzaghi ha uomini contati

"Siamo in emergenza ma non sia alibi. Vogliamo fare risultato"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Sarà una Lazio più che incerottata quella che oggi a Marassi andrà a caccia di punti. Simone Inzaghi deve fare i conti con un'infermeria sold out che lo costringerà a schierare una formazione rimaneggiata. "Abbiamo 10 giocatori indisponibili che sono Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, Milinkovic, Luis Alberto, Berisha, Durmisi, Lukaku e Leiva. Solo quest'ultimo ho convocato nonostante abbia una caviglia gonfia. Ieri non era in condizione per potersi allenare, vedrò se portarlo in panchina. Non può essere un alibi però, andrà in campo una squadra competitiva contro un Genoa ostico, che ha perso Pjatek ma che può contare su due attaccanti bravi ad attaccare la profondità come Sanabria e Kouamé". "Dobbiamo essere bravi a superare questo momento, andare avanti con lo spirito giusto, a testa alta, sperando di recuperare i giocatori nel più breve tempo possibile, comunque in campo ci sarà una squadra molto concentrata per fare risultato".