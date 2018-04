Lazio, Inzaghi: "Potevamo vincere con punteggio più largo"

© foto di Federico Gaetano

A Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Salisburgo, parla l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. Queste le sue parole dopo il 4-2 dell'Olimpico: "Abbraccio con Immobile? Non mi aspettavo un abbraccio così con lui, ben vengano queste esultanze. 4-2 risultato stretto? Beh, forse potevamo fare un risultato migliore. Azioni con Immobile, Lulic, Caicedo e Patric. In 46 partite disputate il Salisburgo aveva perso solo una gara, in Europa League ne avevano preso solo 5 e ora 4 in un match. Non sarà facile al ritorno, ma ce la metteremo tutta. La squadra è stata supportata dai tifosi dall'inizio alla fine. Abbiamo dei giocatori fantastici, con grande disponibilità. Lulic e Radu erano 15 giorni fermi e avevano solo 3 allenamenti. Anche i giocatori che sono entrati hanno fatto bene. Ora ad Udine una gara molto importante, poi il Salisburgo nel ritorno e poi il derby del 15.

Una cena a tutta la squadra? Sì, c'era una promessa che se avessimo fatto con quinto su quinto avrei offerto loro una cena. Non è facile trovare una data in mezzo a tutte queste partite, ma lo faremo presto.

Ritorno - Il Salisburgo è squadra molto solida, che gioca con grande semplicità, ma molto incisiva. Noi siamo stati bravi, abbiamo un buon vantaggio, ma non sarà facile. Con un'atmosfera calda dobbiamo fare molto attenzione".