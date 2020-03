Lazio, Inzaghi può sorridere: Acerbi è tornato a disposizione

Buone notizie per Simone Inzaghi, anche se la sua Lazio non giocherà questa settimana. Come riportato dal club biancoceleste su Twitter, Francesco Acrebi è infatti tornato ad allenarsi e alla ripresa sarà regolarmente a disposizione del suo allenatore, dopo due partite ai box per infortunio.