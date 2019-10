Lazio, Inzaghi sul podio delle panchine: solo Zoff e Rossi davanti a lui

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Quella di domani sarà una partita speciale per Simone Inzaghi che diventerà il terzo allenatore nella classifica di sempre dei tecnici con più presenze in Serie A sulla panchina biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport l'attuale allenatore staccherà Sperone con la presenza numero 129 e si posizionerà alle spalle di Delio Rossi (152) e Dino Zoff (176), mentre per quel che riguarda le panchine totali, coppe comprese, è al sesto posto.