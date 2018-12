Lazio, Inzaghi: "Vittoria strameritata, da domani testa al Bologna"

Risultato finale: Lazio-Cagliari 3-1

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, mister Simone Inzaghi ha commentato la vittoria di oggi con il Cagliari: “I ragazzi hanno interpretato bene la gara ed abbiamo strameritato di vincere una gara molto importante. Al di là dei moduli conta sempre l’interpretazione dei calciatori, oggi i miei uomini si sono aiutati ed hanno meritato di raccogliere i tre punti che sono molto importanti per la nostra classifica. Da domani, però, la nostra testa sarà solo al Bologna. La squadra ha collaborato ed anche gli attaccanti sono stati encomiabili per l’impegno profuso in campo, per la loro dedizione e per la loro attenzione anche in fase di ripiego”.