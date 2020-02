vedi letture

Lazio, Jony titolare con l'Inter. Ma Inzaghi pensa anche a Lukaku o Marusic

Come reagirà il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla prolungata assenza di Senad Lulic? L'allenatore biancoceleste dovrà trovare immediatamente una soluzione, vista l'imminente sfida di alta classifica contro l'Inter in programma domenica. Per il Corriere dello Sport contro i nerazzurri toccherà nuovamente a Jony, ma il recente rientro di Jordan Lukaku offre anche un'alternativa. C'è poi Marusic: esterno destro naturale, il serbo potrebbe trasferirsi sulla corsia opposta nel caso in cui i primi due non dovessero dare sufficienti garanzie.