Ciro Immobile contro una delle sue vittime preferite. Dopo le delusioni con l'Italia, spiega Il Messaggero, il centravanti della Lazio troverà l'Empoli in campionato. 4 gol in altrettanti confronti coi toscani: il capocannoniere del campionato scorso insegue quota 100 gol in Serie A e si passa anche dalla sfida ai toscani.