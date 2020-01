© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

107 Immobile, 108 Giordano, 127 Signori e 189 Piola: per il capocannoniere del campionato italiano, non sembrano esserci più limiti. Lo conferma anche Bruno Giordano in una intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mettiamola così: Signori, che è secondo, è a soli 20 gol da Immobile. Se Ciro resterà per un’altra stagione sarà sicuramente il miglior marcatore laziale dell’era moderna. E questo mi sembra già tanto. Restasse altri 2-3 anni potrebbe anche diventare il miglior marcatore di sempre. Ma è presto per sbilanciarsi".