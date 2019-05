© foto di Federico Gaetano

"A Marassi un grandissimo primo tempo, nella ripresa la Lazio ha inspiegabilmente frenato, anche sulle ripartenze". L'ex biancoceleste Stefano Mauri ha parlato così a Radio Sei in merito alle ambizioni Champions della Lazio, rilanciate dopo l'ultima vittoria con la Sampdoria. "Giocando ogni tre giorni la squadra non si leva dalla testa la gara giocata bene, non si concentra e non preparando il match successivo sbaglia l’approccio della sfida apparentemente più alla portata. Per sperare nella Champions la Lazio deve vincere tutte le gare ma potrebbe non bastare avendo quattro squadre davanti e finendo a Torino contro i granata in un possibile match decisivo".