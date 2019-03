Lazio, l'ex Podavini: "Non capisco Mancini: perché non chiama Acerbi?"

© foto di Federico Gaetano

L'ex terzino della Lazio, Gabriele Podavini, ha parlato a Lazio Style Radio 89.3. "Questo rush finale sarà molto interessante per il quarto posto. Una lotta all’ultimo respiro: ci sono tante squadre in pochi punti. Ogni match diventerà un piccolo scontro diretto. La Champions è un traguardo importante, vedremo chi la spunterà alla fine. Non ci si può permettere di perdere punti in questo momento perché non è detto che poi si abbia il tempo di recuperarli. Bisogna provare a vincere ogni partita assolutamente. Non capisco come mai Mancini non convochi Acerbi in Nazionale, ha sostituito perfettamente de Vrij, anzi penso che la Lazio ci abbia guadagnato. Un giocatore straordinario, l’unico che non cambierei mai. Dispiace veramente che non sia stato chiamato con l’Italia, è un ragazzo che merita. Un acquisto eccezionale, veramente un bel colpo di mercato. Se un giocatore trova fiducia nell’ambiente e nei propri mezzi allora riesce a rendere al meglio, basta guardare l’esempio di Luis Alberto che è stato straordinario con il Parma. Conto molto su di lui per il finale di campionato, mentre Milinkovic lo vedo ancora con il freno a mano tirato. Parolo ultimamente non sta giocando, ma sicuramente sarà utile successivamente, ne sono sicuro, è parte delle rotazioni che ha in mente il mister in questo rush finale. Gli esterni di centrocampo contro il Parma hanno disputato un’ottima partita: Lulic e Marusic sono intoccabili e si completano a vicenda. Mi ha impressionato molto Patric, non l’avevo mai visto così in forma, peccato solo per l’errore sul gol del Parma".