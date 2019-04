© foto di Insidefoto/Image Sport

Ululati e cori razzisti a San Siro in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Lazio. I 'buu' hanno colpito Bakayoko e Kessié, ma secondo La Gazzetta dello Sport la Curva Nord della Lazio non rischia di essere chiusa. Il motivo? Non è sotto diffida, di conseguenza non ci sarebbero gli estremi anche se lunedì, giorno in cui è prevista la decisione da parte degli ispettori della Procura FIGC, dovessero risultare colpevoli i tifosi biancocelesti.