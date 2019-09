Lazio, la priorità è non subire reti: col Cluj tocca ancora a Strakosha

Oggi Inzaghi affiderà la porta della Lazio a Strakosha, niente turnover di Coppa con Proto: a Cluj, tra le priorità c’è anche quella di non subire reti. E i precedenti in Coppa fanno suonare un altro allarme. La Lazio ha sempre subito reti nelle ultime 10 gare disputate in Europa League. Solo due volte ha fatto peggio nella sua storia in competizioni Uefa: con una serie di 11 partite nel 2007 e di 12 nel 2001. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

