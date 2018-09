Lazio, la sosta di Inzaghi: pochi convocati e tanto lavoro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere di Roma sottolinea come durante la sosta del campionato, il tecnico della Lazio possa migliorare condizione fisica e automatismi grazie ad un nutrito gruppo di giocatori a disposizione. In particolare, Simone Inzaghi non deve rinunciare in questi giorni a tanti titolari come accadeva in passato. Appena quattro, portiere incluso: Immobile, Milinkovic-Savic, Marusic, Strakosha. Più tre rincalzi (Badelj, Caceres, Bastos) e due ragazzini (Murgia, chiamato dall’Under 21, e Pedro Neto, in viaggio con l’Under 20 portoghese). Nella scorsa stagione andava decisamente peggio, perché molti altri uomini determinanti scappavano via per gli impegni internazionali.