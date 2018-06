Lazio, la strana previsione di Lotito: "Lo stadio lo faremo prima noi"

La Stampa: "Via ai Mondiali, così la Russia rompe l'isolamento"

Il Fatto Quotidiano: "Mondiali orfani, tu per chi tifi?"

Tuttosport: "Mondiale, via nel caos". Spagna shock

Il Secolo XIX: "Sportiello per la porta". Caccia al dopo Viviano

Il Mattino: "Ancelotti è sicuro. Per la porta vuole Areola"

Libero titola: "Zitti e Mosca". Tifosi italiani in silenzio

L'edizione odierna del freepress Leggo riporta alcune parole di Claudio Lotito , presidente della Lazio, risalenti a dieci giorni fa e diventate di moda dopo il caos nato ieri in merito allo stadio della Roma. "Lo stadio della Lazio sarà costruito prima di quello della Roma", disse il patron biancoceleste. Sembravano parole senza troppo peso, invece ora sembra avere ragione lui.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy