Lazio, lavoro atletico per Immobile: da lunedì allenamenti con il pallone

Buone notizie per Simone Inzaghi, sul fronte Ciro Immobile, in vista dell'ultima gara di campionato contro l'Inter della prossima settimana. L'attaccante biancoceleste è infatti tornato in campo nella mattinata di oggi, con le scarpe da ginnastica, e ha iniziato il lavoro atletico. A partire da lunedì tornerà ad allenarsi con il pallone e a quel punto si capirà se sarà a disposizione per la sfida che potrebbe valere la Champions League. A riportarlo è Sky Sport.