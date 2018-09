Lazio, lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo ieri

© foto di Federico Gaetano

Allenamento mattutino per la Lazio che, questa mattina, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:00. La rosa al completo si è ritrovata il campo e ha svolto un riscaldamento atletico con successive esercitazioni sul possesso palla. Successivo lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo dal primo minuto nel match di ieri con l’Udinese, mentre il resto del gruppo ha svolto delle esercitazioni offensive per poi effettuare dei torelli con l’ausilio delle sponde. L’allenamento di quest’oggi si è concluso con una partitella a campo ridotto vinta dai neri. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura.