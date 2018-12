© foto di Federico Gaetano

Allenamento mattutino per la Lazio, che questa mattina alle ore 12:30 si è ritrovata sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello per il primo allenamento dopo la gara in trasferta contro il ChievoVerona. Nella prima parte della seduta, i biancocelesti sul terreno di gioco hanno effettuato un riscaldamento a carattere atletico al quale ha fatto seguito delle esercitazioni sul possesso palla. Contemporaneamente, i calciatori impiegati per 90 minuti nella gara di ieri contro i clivensi hanno svolto un lavoro intermittente sotto gli occhi del Prof. Ripert. L’allenamento odierno è terminato con una partita a campo ridotto. Domani è in programma un allenamento pomeridiano.