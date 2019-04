© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Turnover moderato per mister Inzaghi in vista della sfida con la SPAL. Correa e Radu non sono al 100%, per questo motivo partiranno dalla panchina. Davanti Immobile in coppia con Caicedo, tornano dal primo minuti Patric e Marusic. Lo riporta Sky:

Lazio 3-5-2: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo.