Lazio, le ultime verso il Benevento: Felipe Anderson insieme a Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sulla Lazio riportate da Sky Sport 24, in vista della gara contro il Benevento. Scelte obbligate per Simone Inzaghi per i tanti infortuni: in mediana Patric e Marusic esterni viste le assenze di Lukaku e Lulic. Davanti Felipe Anderson con Immobile, Milinkovic-Savic verso la panchina con Luis Alberto e Parolo ai fianchi di Lucas Leiva in mediana.