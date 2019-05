Lazio, Leiva: "Finale meritata, speriamo di alzare un'altra coppa"

© foto di Federico Gaetano

Nel pre partita di Atalanta-Lazio, gara valida per la finale di TIM Cup, il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Siamo ottimisti, abbiamo fiducia nella nostra squadra, abbiamo ottenuto la finale meritatamente battendo squadre importanti, speriamo di poter alzare un’altra coppa. In finale può accadere qualsiasi cosa, speriamo di ripetere la prestazione fatta un anno fa in Supercoppa per conquistare un trofeo che sarebbe importante per tutti noi”, le sue parole.