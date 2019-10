Lazio, Lotito: "Nuovo stadio? A Roma si vede solo l'aspetto negativo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite nella sede del Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha affrontato molti temi riguardanti il mondo biancoceleste e non solo: "Lo stadio? Mi sono dedicato a migliorare e abbellire la casa della Lazio, ovvero Formello, il centro sportivo più grande d'Italia. C'è la necessità di avere lo stadio e mi piacerebbe farlo nella città, a Roma Nord. Purtroppo a Roma non è facile realizzarlo, ci sono una serie di interpretazioni varie. Qui si tenta di scongiurare lo stadio, si vede solo l'aspetto negativo, mentre in altre città viene incentivato. Invece è un bene sociale, oltre l'aspetto sportivo. Le persone devono farsi guidare secondo l'interesse collettivo. Con questa giunta ci sono le condizioni politiche? Non le ho esplorate, non posso esprimere giudizi. Non voglio fare da apripista, come ho sempre fatto. Vediamo che succede con gli altri".