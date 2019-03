Lazio, Lucas Leiva: "Dobbiamo continuare a lavorare per vincere domenica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è rammarico in casa Lazio per il pareggio ottenuto ieri sera a Firenze contro la Fiorentina e lo testimonia anche il post su Instagram del centrocampista biancoceleste Lucas Leiva: "Peccato ieri! Dobbiamo continuare a lavorare per vincere domenica prossima. Forza Lazio". Queste le parole del brasiliano che carica l'ambiente in vista del prossimo impegno che vedrà di fronte Parma e Lazio all'Olimpico di Roma.