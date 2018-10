Lazio, Luis Alberto assente a sorpresa: il report dell'allenamento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto assente a sorpresa dall'allenamento tenuto questa mattina a Formello della Lazio. Presente invece Stefan Radu, anche se continua ad alternare fasi col gruppo ad altre di differenziato. Questo il report del club: "Seduta mattutina per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Riscaldamento incentrato sulla propriocettività per i biancocelesti che, successivamente, hanno dato seguito alla messa in moto attraverso un lavoro atletico a stazioni ed alcune esercitazioni sul possesso palla. In seguito, ripetute agli ordini del Prof. Ripert prima di chiudere l’allenamento con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina".