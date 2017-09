Lazio, Luis Alberto: "Ho lavorato molto sulla testa e in allenamento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’attaccante della Lazio Luis Alberto dopo il successo sul Vitesse: “Nella mia testa è cambiato tutto grazie al lavoro, siamo stati bravi a tornare in partita oggi. La colpa era mia se non rendevo, dopo 7-8 mesi difficili ho capito tutto e ho lavorato di più sia in allenamento che sulla testa. Adesso sono un altro giocatore. Dobbiamo lavorare molto sulla difesa per migliorare”.