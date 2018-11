© foto di Federico Gaetano

Dubbi fisici su Luis Alberto. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, che cita le parole di Pablo Blanco, coordinatore del settore giovanile del Siviglia e amico del giocatore, lo spagnolo starebbe pensando a operarsi per superare i problemi di pubalgia. Possibilità che non trova riscontri, secondo il quotidiano, nei ranghi biancocelesti, dove l'ex Liverpool è considerato in ottima forma".