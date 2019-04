Lazio, Luis Alberto sarà recuperato per il Chievo. Titolare Badelj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida contro il Chievo, la Lazio recupererà Luis Alberto. Buone notizie quindi per Inzaghi che, però, dovrà fare a meno di Lucas Leiva squalificato, al suo posto giocherà Badelj. Da valutare Correa per problemi alla caviglia. A disposizione anche Marusic.