Lazio, Lulic: “Un peccato perdere così, ora rialziamoci contro la Juve”

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 febbraio

NAPOLI: ANCHE MERET PER IL DOPO REINA. JORGINHO PIACE IN PREMIER MA ANCHE ALLA JUVENTUS. INTER: IDEA MARIO RUI, L'EX ROMA PIACE ANCHE AL MILAN. ROMA: CONFERMATO DI FRANCESCO, PIACE FELLAINI. LAZIO: MAURICIO VA AL LEGIA VARSAVIA. FIORENTINA: ASTORI VERSO IL RINNOVO, BADELJ ANDRA' VIA...