Lazio, Lulic: "Dispiace, tutto è andato storto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara persa contro il Salisburgo, parla l'esterno della Lazio, Senad Lulic: "Mancato tutto quello che non dovevamo sbagliare. Eravamo partiti bene. Siamo crollati e tutto ciò è inspiegabile. Basta non essere concentrati per 10-15 minuti per prendere quattro gol. A questi livelli si paga. Mi dispiace, non è stato un calo fisico, ma mentale. Dispiace davvero. Tutto è andato storto. Dovevamo gestire meglio il risultato, in Europa questo si paga. Un black-out, c'è poco da dire".