Lazio-Marsiglia 2-1: il tabellino della gara

Missione compiuta. La Lazio batte il Marsiglia all'Olimpico (2-1) e - complice il successo dell'Eintracht Francoforte sul campo dell'Apollon Limassol (2-3) - stacca il pass per i 16esimi di finale di Europa League con due turni di anticipo. Eliminato invece Garcia col suo Marsiglia....

Marsiglia (3-5-2): Pelé; Rami (34' st Sarr), Luiz Gustavo, Caleta-Car; Sakai, Lopez, Strootman, Sanson (24' st Payet), Ocampos; Thauvin (37' st Mitroglu), Njie. A disp.: Mandanda, Rolando, Radonjic, Hubocan. All.: Garcia

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace (12' st Bastos); Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha (25' st Milinkovic-Savic), Durmisi; Correa (37' st Luis Alberto), Immobile. A disp.: Proto, Caceres, Rossi, Murgia. All.: Inzaghi

