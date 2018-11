Lazio, Milinkovic col Milan ci sarà. Nulla di grave per Caicedo

© foto di Federico Gaetano

Nella serata di ieri il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha lasciato il ritiro della Serbia per fare ritorno a Roma a causa di un affaticamento ai flessori. Niente che al momento preoccupi lo staff biancoceleste,a sua presenza contro il Milan alla ripresa non è in dubbio: "La situazione è sotto controllo e in tempi rapidi tornerà a disposizione del mister”, ha detto il medico sociale Fabio Rodia che prosegue su Felipe Caicedo: "Ha riportato un affaticamento degli adduttori. Non ci sono lesioni e il fatto di non averlo rischiato con il Marsiglia e il Sassuolo l’ha preservato. Settimana prossima contiamo di reinserirlo nel gruppo. La sosta serve per rimettere energie in corpo visto che poi ci sarà un altro rush con una serie di gare ravvicinate.