Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sull'infermeria della Lazio. Milinkovic-Savic è sceso in campo con il resto del gruppo per l’intera seduta giornaliera della squadra biancocelsete, la prima della settimana. Ha svolto anche la partitella finale e ci sono buone sensazioni già per domenica a Genova contro la Sampdoria.