Lazio, Milinkovic Savic sanguina e la maglietta si sporca: in panchina non c'è il ricambio

Lunghi minuti in dieci per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo uno scontro con Toloi - per cui c'è stato un cartellino giallo rivolto al brasiliano - Milinkovic-Savic è andato giù con un graffio: l'arbitro Orsato ha invitato il serbo a uscire per farsi medicare e cambiare la maglietta sporca di sangue, ma in panchina non ce n'è una. Viaggio negli spogliatoi per recuperarne una per un membro del club capitolino.