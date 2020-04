Lazio, Milinkovic-Savic: "Sto bene e non vedo l'ora di tornare in campo"

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, rompe il silenzio. Il Sergente infatti, da quando è iniziato il lockdown, non ha pubblicato niente sui social. Oggi, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi della Lazio: "Preferisco parlare poco queste settimane in rispetto di quello che sta succedendo. Voi come state? Il Sergente sta bene e non vede l'ora di ripartire. Spero di rivedervi presto, mi manca tutto".