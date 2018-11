Lazio, Milinkovic torna a Formello. Ottimismo in vista del Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi, scrive Il Messaggero, Sergej Milinkovic-Savic lascerà il ritiro della Serbia a causa del fastidio al ginocchio sinistro e farà ritorno a Roma per iniziare il percorso di recupero in vista della gara del 25 novembre contro il Milan. Fra lo staff medico biancoceleste filtra comunque ottimismo in merito al suo pieno recupero.