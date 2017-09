Lazio, Murgia: "Siamo una grande squadra"

Risultato finale: Vitesse-Lazio 2-3

Alessandro Murgia, calciatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in trasferta contro il Vitesse in Europa League: "Mi piace essere etichettato come uomo decisivo. Ciò che conta però è la prestazione della squadra. Abbiamo dimostrato di saper reagire. Lavoriamo bene in settimane e i risultati si vedono. Siamo consapevoli di essere una grande squadra. Il cammino è ancora lungo, pensiamo partita dopo partita. Dovremo gestire le forze e dare sempre il massimo".