Lazio, Muriqi show nella prima partitella: il kosovaro rimane e segna una doppietta in partitella

Primo allenamento settimanale per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare a diversi elementi impegnati con le rispettive nazionali. Il tecnico biancoceleste può comunque abbozzare un sorriso perché in campo oggi, per la prima volta con la squadra, si sono visti Andreas Pereira e Muriqi, autore di una doppietta nella partitella finale. Il kosovaro, inizialmente convocato dalla propria selezione, non è partito: così come Marusic, che rimarrà a Roma per recuperare dalla distorsione alla caviglia.