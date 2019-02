Lazio, nessuna lesione per Luis Alberto. Possibile convocazione giovedì

Nessuna lesione muscolare per Luis Alberto. Buone notizie dunque per Simone Inzaghi il giorno dopo la sfida contro il Frosinone. Secondo quanto riportato da Sky Sport il numero 10 biancoceleste ha svolto gli accertamenti questa mattina che non hanno evidenziato particolari problemi e per questo lo spagnolo potrebbe essere convocato già per la gara di giovedì contro l'Empoli, anche se il tecnico dei capitolini potrebbe preservarlo in vista della sfida contro il Siviglia in Europa League.