Lazio, nessuna lesione per Radu. Recupero Luiz Felipe procede bene

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel delle ccondizioni degli infortunati Radu e Luiz Felipe: "Stefan Radu aveva abbandonato il campo durante la sfida con l'Empoli di domenica scorsa: il centrale ha subìto una contrattura al flessore della coscia sinistra, abbiamo analizzato il caso clinicamente ed oggi abbiamo ricevuto un esito confortante dagli esami strumentali svolti; quest'ultimi hanno escluso la presenza di lesioni per il numero 26 biancoceleste. Quando non comunichiamo dei bollettini sulle condizioni di determinati calciatori vuol dire che non abbiamo dati certi da divulgare. I tempi di recupero di Radu? Continueremo a monitorarlo clinicamente e con degli esami strumentali. Il dato di non aver riscontrato lesioni è già molto importante. Luiz Felipe ha patito una lesione al soleo e siamo molto soddisfatti perché tutto prosegue secondo le tempistiche previste: sta svolgendo un programma personalizzato e la sua guarigione sta procedendo secondo i piani prestabiliti".