© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raddoppio della Lazio nella sfida di Coppa Italia contro il Novara. A segnare la rete del 2-0 è stato Ciro Immobile che si è fatto prima parare un calcio di rigore, assegnato per fallo su Acerbi, da Benedettini, e poi ha però ribadito in rete la respinta del portiere. Sfida in discesa dunque per la squadra di Simone Inzaghi che in 20 minuti ha già praticamente chiuso la pratica.