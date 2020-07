Lazio, nuovi accertamenti per Marusic: Inzaghi spera nel recupero

vedi letture

L'esterno della Lazio Adam Marusic, in panchina nella partita di ieri contro il Torino per un acciacco fisico, oggi non ha partecipato all'allenamento di scarico insieme ai compagni perché si è recato alla clinica Paideia per effettuare nuovi accertamenti strumentali per valutare lo stato dell'elongazione muscolare che lo ha fermato nelle ultime settimane. Un suo eventuale recupero in vista del Milan, darebbe un po' di ossigeno a Inzaghi che deve fare i conti con diverse assenze. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.