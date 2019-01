© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. Gli uomini di mister Simone Inzaghi che ieri non hanno preso parte all’incontro con il Novara hanno affrontato la Primavera biancoceleste in una partita di allenamento, divisa in due tempi da 30 minuti e terminata 1-0. Per il resto della rosa, consueto lavoro di scarico. La preparazione in vista di Napoli prenderà il via martedì: domani è in programma una giornata di riposo. Lo riporta il sito ufficiale del club capitolino.