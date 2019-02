© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata decisiva per Ciro Immobile in vista della sfida di Europa League contro il Siviglia. Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma l'attaccante svolgerà l'ultimo test in giornata e smania per scendere in campo. Simone Inzaghi però non vuole rischiarlo ed è pronto Correa per partire dal 1'.