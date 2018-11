Lazio-OM, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Francia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano novità in merito a Lazio-Olympique Marsiglia, match di Europa League in programma il prossimo otto novembre all'Olimpico di Roma. Come riporta una nota dello stesso club laziale l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha deciso di vietare la vendita dei tagliandi per la gara a tutti i residenti in Francia. Una scelta questa presa in risposta agli scontri avvenuti a Marsiglia a margine del match d'andata fra le due tifoserie la scorsa settimana.