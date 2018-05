Lazio out Champions, la Roma si diverte su Twitter citando Avengers

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Champions League, non mi sento tanto bene". Non diciamo altro per evitare spoiler, ma il profilo Twitter della Roma, versione inglese, cita il franchise di Avengers, per salutare Lazio e Milan, che vedono svanire il sogno Champions. Soprattutto i biancocelesti, affossati in casa dall'Inter.