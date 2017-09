Lazio, Parolo: "Non è mai facile andare sotto in Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Vitesse in Europa League: “Non è stato facile, ma siamo stati bravi a recuperare una gara difficile. Abbiamo fatto una bella partita, pur concedendo qualcosa al Vitesse. Abbiamo creato e fatto gol con belle giocate. Chi non ha giocato col Milan ha fatto bene, anche chi è entrato ci ha dato una grossa mano. Dobbiamo continuare così anche domenica. Andare sotto in Europa non è mai facile, ma abbiamo recuperato con il gioco, con la voglia. Abbiamo qualità e lo abbiamo dimostrato. L’Europa mi porta bene, ho segnato tanti gol in poche partite giocate. Adesso spero di segnare anche alla prossima in Serie A, quella con il Napoli (domenica è squalificato, ndr)”.