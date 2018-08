Lazio, Parolo rischia il posto: Inzaghi pensa alla coppia Leiva-Badelj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de Il Messaggero analizza il momento della Lazio dopo il difficile inizio di campionato. Dopo i ko contro Napoli e Juve - si legge - il tecnico Inzaghi ha tirato delle somme, e adesso nemmeno i senatori sono più sicuri del loro posto. A quota zero punti, la Lazio deve mettere la terza per risalire subito in classifica. Per questo in primis nel cuore del campo c'è bisogno di un'altra marcia. Così l'esperimento del secondo tempo di Torino può dare il cambio: Inzaghi pensa davvero alla doppia regia Leiva-Badelj dal primo minuto, rinunciando così a Parolo. Insediato non solo da Badelj ma anche da Berisha non appena sarà pronto (dopo la sosta), già domenica Parolo può diventare di scorta.