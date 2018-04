Lazio, Parolo salta il Torino: per lui trauma distrattivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Accertamenti strumentali per Marco Parolo dopo l'infortunio di domenica scorsa: questa mattina, intorno alle 8.30, il centrocampista è arrivato in clinica Paideia per un nuovo controllo all’inguine. Ha rimediato un trauma distrattivo nei 20’ iniziali con la Samp, è da considerare out per la trasferta di Torino di domenica. Potrebbe rientrare per la partita successiva in casa con l’Atalanta, evidenzia LaLazioSiamoNoi.it.